На Кругобайкальской железной дороге планируется запустить маршрут рельсового автобуса для туристов

Возможности Восточно-Сибирской железной дороги по обеспечению потребностей заказчиков в перевозке грузов и новые клиентоориентированные проекты для пассажиров обсудили 23 августа в Иркутске.

Как отметил начальник Территориального центра фирменного транспортного обслуживания Александр Черных, объем грузоперевозок на ВСЖД растет. За семь месяцев текущего года в Центр продажи услуг (ЦПУ) поступило порядка 11,2 тысяч обращений, связанных с организацией грузовых перевозок.

По информации пресс-службы компании, планируется открытие региональных представительств ЦПУ на станциях Тайшет и Северобайкальск, а также разместить представителей центра на станциях Зима, Нижнеудинск, Братск, Усть-Илимск, Лена, Новая Чара, Таксимо, Тальцы. Это позволит значительно расширить каналы взаимодействия с клиентами и повысить качество услуг в сфере грузовых перевозок.

Перейдя к теме пассажирских перевозок, начальник дороги Василий Фролов отметил, что в этом году они показывают устойчивую положительную динамику. В пассажирском комплексе внимание уделяется как обновлению инфраструктуры и подвижного состава, так и разработке эффективной системы продаж.

Сейчас доля продаж проездных документов, оформленных через Интернет составляет более 40% от общего количества реализованных билетов, при этом проект непрерывно проходит модернизацию и перечень его услуг расширяется.

В сфере перевозок в дальнем сообщении планируется продолжить работу по оборудованию вагонов точками wi-fi, розетками и разъемами для USB, системами видеонаблюдения и информационными табло.

Среди приоритетных задач – развитие методологии комплексного мультимодального транспортного планирования, так одним из перспективных маршрутов в зимнее время станет перевозка пассажиров на участке Иркутск – Слюдянка – Гора Соболиная. На Кругобайкальской железной дороге будет запланирован маршрут рельсового автобуса для туристических перевозок.

Для вокзальных комплексов первоочередными являются проекты по расширению спектра предоставляемых услуг маломобильным пассажирам. До 2020 года запланировано проведение адаптации 15 вокзалов, среди которых Зима, Тайшет, Усолье-Сибирское и Иркутск-Сортировочный, а также реконструкция 70 пассажирских платформ. В планах компании внедрить программно-аппаратный комплекс «Электронная очередь» для оформления и продажи билетов и расширить перечень вокзалов с подключением беспроводного интернета.

