Ещё на 20% сократилось число обманутых дольщиков в Иркутской области

24 августа губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил жилой комплекс «Порт-Артур», где введены в эксплуатацию блок-секции №№ 8 и 9. После того, как в 2014 году строительно-монтажные работы на объекте недобросовестным застройщиком были приостановлены, нарушенными оказались права 199 дольщиков.

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В январе 2017 года Арбитражным судом Иркутской области с учетом первого в России положительного заключения Министерства строительства и ЖКХ РФ о возможности передачи имущества и обязательств, принято решение о передаче прав недобросовестного застройщика акционерному обществу ИРЖА, 100% акций которого принадлежат Иркутской области. Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, строительные работы на объекте возобновились в июне 2017 года после трехлетнего перерыва.

Как рассказал генеральный директор АО ИРЖА Иван Бирюков, в процессе достройки объекта столкнулись с рядом трудностей. Так, недобросовестным застройщиком не была проведена консервация объекта. Кроме того, как показало обследование, проект был сделан неправильно, а новому застройщику не был передан весь пакет документов, что значительно усложнило процесс достройки и отодвинуло сроки. Также выяснилось, что дольщиками оплачено предыдущему застройщику 300 млн руб., а работ выполнено всего на 70 млн.

– АО ИРЖА провело большую работу по этому объекту. Благодаря этому ключи дольщики получат уже в сентябре, хотя изначально планировалось закончить к концу года. Этот механизм решения проблем обманутых дольщиков показал свою эффективность, будем и дальше продолжать. На начало этого года снизили число обманутых дольщиков до 976 человек, а с введением этих блок-секций – сократили еще на 20 процентов, до 777 человек, – прокомментировал Сергей Левченко. Из средств уставного капитала АО «ИРЖА» на завершение строительство проблемного объекта направлено 120 млн рублей. Строительный надзор на объекте осуществлялся службой государственного строительного надзора Иркутской области