Дом культуры за 97,5 млн рублей откроется в поселке Большой луг в следующем году

В следующем году в поселке Большой Луг Шелеховского района откроется новый дом культуры, сообщает пресс-служба регправительства. Строительство объекта началось в 2017 году в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2014-2020 годы и финансируется за счет средств областного и местного бюджетов. Стоимость объекта – 97,5 млн рублей, из них 92,6 млн рублей – средства бюджета области.

Фото: komandirovka.ru

Здание уже возведено, проложены наружные сети водо- и теплоснабжения, установлены окна, в помещениях идут отделочные работы. Дом культуры состоит из двух блоков: одноэтажного зрительного зала и двухэтажного корпуса для административных помещений, кабинетов для секций и кружков.

В ближайшее время начнется монтаж оборудования модульной котельной.

Единственный дом культуры в поселке сгорел в 2001 году. С тех пор учреждение работает в неприспособленном ветхом здании, разделяя его со спортивным клубом «Старт».

– Открытие данного учреждения для жителей поселка станет большим событием Уверен, что в доме культуры будет чем заняться и детям, и взрослым. Правительство региона сейчас уделяет большое внимание строительству подобных объектов. Для сельского населения они имеют особое значение, люди получают возможность заниматься творчеством в современных условиях, – сказал Сергей Левченко.

Дом культуры будет оснащен всей необходимой мебелью, оргтехникой и музыкальным оборудованием, для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы. Ввести в эксплуатацию объект планируют в конце 2019 года.

В 2018 году по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы и государственной программе Иркутской области «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2020 годы на строительство и капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры запланировано 523 млн рублей, включая средства федерального, областного и местного бюджетов.

В конце июня 2018 года открылся дом культуры в поселке Залари, продолжается строительство объектов в Аларском, Усольском, Куйтунском, Катангском и Заларинском районах. В этом году началось возведение еще четырех новых домов культуры в селах Майск Осинского района, Тараса Боханского района, Преображенка Катангского района, поселке Усть-Куда Иркутского района. В Саянске строится детская школа искусств на 650 мест, а в поселке Усть-Уда – библиотека им. В.Г. Распутина.

Для Иркутской области, где долгие годы не появлялось новых муниципальных домов культуры, это рекордные объемы.