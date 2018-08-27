«Хор Турецкого» дал открытый концерт в Иркутске на площади Сперанского

Открытый концерт арт-группы «Хор Турецкого» прошел в Иркутске на площади Сперанского. В 2015 году хор создал масштабный проект «Праздник песни», который охватил более пятидесяти городов России, Казахстана, республики Беларусь. Это уникальный музыкальный формат – «Народное караоке», когда вместе поют тысячи человек. В столицу Приангарья творческий коллектив приехал по приглашению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Организационные вопросы взяла на себя Иркутская областная филармония при поддержке Правительства Иркутской области и Министерства культуры и архивов региона, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Хор Михаила Турецкого популярен в нашей стране и Иркутск не является исключением, коллектив бывает у нас ежегодно. В прошлом году мы с Михаилом Турецким договорились, что сделаем концерт летом, на открытой площадке, чтобы услышать любимые песни смогло большее количество людей. И вот хор приехал к нам, в Иркутск. Это не первый в нашем регионе концерт под открытым небом. В Тальцах этим летом прошли балет «Лебединое озеро» и опера «Царская невеста» и это только начало, - отметил глава региона.

Хор привез в Иркутск любимые песни разных поколений. В репертуаре песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «Военные попурри», песни из кинофильмов «Генералы песчаных карьеров», «Белое солнце пустыни», «Иван Васильевич меняет профессию», песни из репертуаров «Ласкового мая», «Миража», Виктора Цоя.

- В прошлом году на гастролях в Иркутске я обратил внимание, что сибиряки здорово поют. Так возникла идея организовать народное караоке у берегов Байкала. Губернатор нас поддержал. И вот мы здесь. Приехали в большом составе: это певцы, сценограф, техническая группа, звукорежиссеры, художник по свету, костюмер, администратор. Поем вместе с вами с удовольствием, - рассказал руководитель хора Михаил Турецкий.

Вместе с Губернатором Сергеем Левченко «Хор Турецкого» на сцене исполнил песню «Надежда».