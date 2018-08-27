40% запросов о недвижимости в Иркутской области подается в электронном виде

В Иркутской области практически каждый второй запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) подается в электронном виде. По данным Управления Росреестра по Иркутской области, с января по июнь от граждан и юридических лиц поступило почти 82 тыс. запросов на предоставление сведений о недвижимости, расположенной в Иркутской области. При этом 40% запросов заявителями было подано в электронном виде.

Сведения из ЕГРН предоставляются в виде выписки. Документ, содержащий общедоступную информацию о недвижимости и зарегистрированных правах, может быть предоставлен по запросу любому физическому или юридическому лицу. Такая выписка содержит все основные характеристики объекта (название, адрес, площадь, назначение, кадастровую стоимость и т.д.), а также информацию о зарегистрированных правах (Ф.И.О. собственника, наличие арестов, ограничений прав и обременений объектов недвижимости). Информация из ЕГРН запрашивается гражданами непосредственно перед совершением сделок с недвижимостью с целью проверки сведений о приобретаемом объекте и зарегистрированных правах.

Запрос на электронную выписку жители Иркутской области могут оформить на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).

«Услуга по предоставлению сведений из ЕГРН в электронном виде действительно пользуется большой популярностью. Потому что получать информацию таким способом очень удобно. Не нужно посещать офис многофункционального центра. Запрос через сайт может быть сделан в любое время из дома или офиса. Кроме того, электронная выписка намного дешевле бумажного варианта, но при этом имеет точно такую же юридическую силу», - говорит заместитель начальника отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области Эржена Доржиева.