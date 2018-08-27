Альфа-Банк, «Газпром нефть» и S7 Airlines запустили первый в России сервис оплаты авиатоплива на основе смарт-контрактов

Альфа-Банк совместно с «Газпромнефть-Аэро», оператором авиатопливного бизнеса «Газпром нефти», и S7 Airlines, запустили блокчейн-сервис, позволяющий авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке воздушных судов без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков для участников сделки.

В основе сервиса лежат смарт-контракты для оплаты авиатоплива (Aviation fuel smart contracts — AFSC), работающие на блокчейн-платформе HyperLedger. Через систему AFSC авиакомпания передает поставщику информацию о заправке нужного рейса, согласовывает предварительный объем топлива и его цену. Эти данные используются для назначения технического задания водителю топливозаправщика в аэропорту.

Далее командир воздушного судна в системе запрашивает у оператора необходимый объем топлива, после чего онлайн-заявка направляется в банк авиакомпании для резервирования нужной суммы на счете перевозчика. Моментальное подтверждение из банка дает старт заправке. После выполнения услуги средства списываются, а в коммерческие службы поставщика топлива и авиаперевозчика передается информация о закрытии заявки на заправку и отчетные документы. Новая технология многократно повышает скорость финансовых операций и кратно сокращает трудозатраты персонала авиакомпании и поставщика.

«Этот проект стал важным этапом развития блокчейн-платформы Альфа-Банка. Мы видим огромный потенциал в технологии смарт-контрактов — с их помощью мы способны эффективно решать задачи, чрезвычайно сложные для традиционных банков, и обеспечить максимально выгодное и быстрое обслуживание наших клиентов», — отметил член правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.

«Газпромнефть-Аэро», как отраслевой лидер, не только выступает проводником международных стандартов IATA* по авиатопливному обеспечению в России, но и активно внедряет лучшие мировые практики и инновационные решения, направленные на повышение эффективности бизнеса. Использование этой технологии во взаиморасчетах авиакомпаний и топливных операторов даст новый импульс развитию всей авиационной отрасли«, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.

«Как технологический лидер отрасли S7 Airlines анализирует и при достаточной обоснованности внедряет перспективные технологии, в том числе блокчейн. Мы первыми начали использовать смарт-контракты для проведения сделок-аккредитивов. После этого разработали блокчейн-платформу для автоматизаций торговых операций между несколькими контрагентами и запустили на ней сервис для взаиморасчетов с агентами, осуществляющими продажу авиабилетов. Наш очередной шаг — сервис для автоматизации расчетов за топливообеспечение. Это автоматизированная торговая операция между тремя сторонами: банком, авиакомпанией и топливозаправщиком. По факту заправки самолета по предустановленным правилам осуществляется сверка и списание средств. Технология позволяет повысить прозрачность взаиморасчетов, отказаться от рядя ручных операций и ускорить процессы», — говорит Павел Воронин, заместитель генерального директора по информационным технологиям S7 Group.

Презентация первой заправки регулярного рейса S7 Airlines с использованием новой технологии состоялась 24 августа в международном аэропорту Толмачево (г. Новосибирск), где расположен ТЗК «Газпромнефть-Аэро». В мероприятии приняли участие представители IATA, Федерального агентства воздушного транспорта и 11 авиатопливных операторов и авиакомпаний из России, Китая, Вьетнама, Японии, Сербии и других стран.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

«Газпромнефть-Аэро» — дочернее предприятие компании «Газпром нефть». Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива «в крыло» компания ведет с 1 января 2008 года. С декабря 2008 года «Газпромнефть-Аэро» является стратегическим партнером Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA) в области авиатопливообеспечения.

*«Газпромнефть-Аэро» является лидером авиатопливного рынка России по объему розничной реализации. В операционной работе компания использует технологии, обеспечивающие соответствие самому высокому статусу уровня безопасности топливных операций: Green. Также эксперты компании входят в группу по разработке цифровых стандартов ИАТА в авиатопливообеспечении Fuel Data Standards Group (IATA FDSG). Новые электронные форматы, позволяют значительно снизить трудозатраты, ускорить документооборот благодаря проведению авиатопливных операций в онлайн-режиме.

IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта, неправительственная профессиональная организация. Штаб-квартира находится в Монреале (Канада). Европейский центр — в Женеве (Швейцария). IATA имеет 117 представительств по всему миру. Членами IATA являются 265 авиакомпаний, которые осуществляют 83% всех международных рейсов. Ассоциация выступает координатором и представителем интересов авиатранспортной отрасли в таких областях как обеспечение безопасности полетов, производство полетов, тарифная политика, техобслуживание, авиационная безопасность, авиатопливное обеспечение, разработка международных стандартов совместно с ИКАО и т. д.

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь», www.s7.ru) является участником глобального авиационного альянса oneworld®.

Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

S7 Airlines является одной из наиболее стабильных авиакомпаний России, используя последние достижения мировой отрасли в обслуживании пассажиров и активно развивая сервис.

В настоящее время S7 Airlines обладает одним из самых современных парков воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах ведущих мировых производителей.

S7 Airlines входит в ТОП-100 лучших авиакомпаний мира и занимает третье место в Восточной Европе в авторитетном международном рейтинге Skytrax.

По итогам 2017 года S7 Airlines cтала обладателем авиационной премии Skyway Service Award в двух номинациях — лучшая авиакомпания в категории «Эконом-класс, внутренние регулярные перевозки» и «Лучшие онлайн-сервисы для клиентов».

Авиакомпания входит в Группу компаний S7. В 2017 году авиакомпании группы перевезли более 14,2 млн пассажиров.