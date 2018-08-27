Альфа-Банк в два раза нарастил объем продаж кредитных продуктов

Общий объем продаж кредитных продуктов Альфа-Банка за 7 месяцев 2018 года составил 186,9 млрд рублей, что в более чем в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Банк уже несколько месяцев подряд уверенно обгоняет конкурентов в рейтинге по приросту кредитного портфеля. К 1 августа прирост составил 64%. Драйверами роста стали фокусные для банка продукты — кредиты наличными: рост портфеля относительно июля прошлого года — 60% и кредитные карты — рост 41%, где высокой популярностью пользуется карта «100 дней без%». Положительные темпы роста показывает и ипотечное кредитование, в том числе и по программе рефинансирования — портфель с начала года вырос на 97%. Банк всего год назад запустил ипотеку и уже вошел в ТОП-10 на рынке.

В Альфа-Банке наблюдают тенденцию к значительному росту объемов выдач ключевых кредитных продуктов: ипотеки, кредитных карт и потребительских кредитов. В первую очередь это обусловлено тем, что условия на рынке стали выгоднее.

Так, например, банк предлагает своим потенциальным заемщикам ставки от 11,99% годовых на потребительские кредиты. Буквально несколько лет назад такие условия были недоступны. Еще один тренд — активный интерес населения к рефинансированию своих текущих обязательств. С каждым годом заемщики становятся все более финансово грамотными и понимают, как сократить свои затраты на обслуживание кредитов. Ставка рефинансирования в Альфа-Банке находится на уровне потребительских кредитов. Альфа-Банк всегда предлагает конкурентоспособные кредитные продукты, отвечающие запросам, клиентов, в том числе активно развивая направление рефинансирования. В рамках данной программы в банке можно решить сразу две задачи: рефинансировать уже имеющиеся кредиты на более выгодных условиях и получить дополнительную сумму для текущих потребностей. Средняя сумма потребительских кредитов в Альфа-Банке — около 400-450 тысяч рублей, кредитов на рефинансирование — 600-700 тысяч рублей. Наиболее популярными целями на потребительские кредиты являются: ремонт, отдых, оплата обучения, покупка технологичных гаджетов и бытовой техники.

«Улучшенное продуктовое предложение Альфа-Банка, отвечающее потребностям клиентов, в сочетании с благоприятной рыночный конъюнктурой, позволило нам добиться таких впечатляющий результатов. Кроме того, мы значительно упростили процессы получения кредитов для клиентов. Банк планирует и в дальнейшем наращивать темпы роста кредитного портфеля по всем ключевым кредитным направлениям, оставаясь при этом в русле консервативной рисковой политики», — прокомментировал Руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.