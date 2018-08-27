С начала года банк «Открытие» заработал 6,4 млрд руб. чистой прибыли

По итогам 7 месяцев 2018 года чистая прибыль банка «Открытие» составила 6,4 млрд руб., увеличившись за июль на 0,8 млрд руб.

Основными источниками дохода стали чистые процентные и комиссионные доходы. Положительное влияние на итоговый результат также оказал результат от операций с иностранной валютой.

Объем привлеченных средств населения с начала года увеличился на 24 млрд руб. до 437 млрд руб., портфель срочных вкладов вырос на 16 млрд руб. до 353 млрд руб.

Четвертый месяц подряд стабильно растет кредитный портфель банка. В частности, за июль кредитный портфель юридических лиц увеличился на 33 млрд руб. (+4,6%) до 752 млрд руб. Кредитный портфель физических лиц вырос на 3,3 млрд рублей (+2,8%) до 119,6 млрд рублей.

Нормативы достаточности капитала выполняются с существенным запасом: Н1.0 = 14,96% (минимум с учетом надбавок - 10,525%), Н1.1 = 14,59% (минимум - 7,025%), Н1.2 = 14,61% (минимум - 8,525%).