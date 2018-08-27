22% россиян не могут расстаться со смартфоном даже в душе

В России каждый третий владелец электронных устройств первым делом утром проверяет свой гаджет. Желание всегда быть на связи и оставаться в курсе событий приводит к тому, что люди чувствуют себя некомфортно без девайса под рукой. Почти половина (45%) не может расстаться со смартфоном во время еды, а каждый пятый берёт с собой гаджет, даже когда принимает душ. К таким выводам привело исследование* «Лаборатории Касперского».

Зависимость от девайсов порой доходит до необычных форм. Например, 36% опрошенных признались, что пользовались навигатором на устройстве, даже когда знали дорогу. А 18% вообще смотрят в гаджет, чтобы притвориться, что заняты, когда не хотят с кем-то разговаривать.

Более того, люди предпочли бы отказаться от каких-то привычных базовых вещей, если перед ними будет стоять выбор между ними и возможностью всегда иметь мобильное устройство под рукой. Так, почти половина российских респондентов скорее согласна оказаться под дождём без зонта, чем остаться без доступа к гаджету. Четверть опрошенных пошла ещё дальше: пользователи заявили, что согласились бы остаться без лекарств в случае болезни и отказались бы от еды, даже испытывая чувство голода. А каждый пятый готов лишить себя тёплых вещей при холодной погоде.

В целом же 68% респондентов помнят времена, когда у них не было возможности всегда оставаться на связи. Однако 74% из них не хотели бы возвращаться к этому. Более того, людям настолько нравится всегда быть в этом состоянии, что 23% даже носят с собой внешний аккумулятор на случай, если у девайса сядет батарея. А 39%, в свою очередь, внимательно следят за уровнем её расхода.

«Это исследование – тот случай, когда цифры говорят сами за себя. Всевозможные гаджеты, особенно мобильные устройства, действительно стали нашим постоянным спутником и удобным инструментом. Мы доверяем им важные вещи и рассчитываем на них практически в любой ситуации. К сожалению, это не могли не заметить и киберпреступники. За первое полугодие 2018 года, к примеру, только в России мы обнаружили почти в 1,5 раза больше мобильных зловредов для Android, чем за аналогичный период 2017 года. И их число наверняка будет расти и дальше, поскольку пользователи не готовы расставаться со смартфонами ни на минуту», – отметил Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Вместе с тем пользователи по-прежнему уделяют мало внимания защите своих мобильных устройств. Как показало другое исследование** «Лаборатории Касперского», больше половины владельцев гаджетов в России (58%) не ставят пароли на свои смартфоны, то есть не используют даже самые базовые защитные механизмы. А каждый шестой не делает вообще ничего, чтобы защитить свой гаджет.

Видя, как меняются потребности и поведение пользователей, «Лаборатория Касперского» создаёт адаптивную защиту от киберугроз. Новейшее решение Kaspersky Security Cloud по-настоящему заботится о пользователе: продукт подстраивается под него в режиме реального времени и автоматически включает нужные функции в зависимости от действий человека и типа используемого устройства.

* Исследование «Всегда на связи» проведено «Лабораторией Касперского» и компанией Opeepl в июне 2018 года в 15 странах мира. В России было опрошено 750 человек.

** Данные по России. Исследование проведено компанией B2B International по заказу «Лаборатории Касперского» в августе 2017 года. В опросе приняли участие интернет-пользователи из 32 стран мира. В России было опрошено 1018 человек.