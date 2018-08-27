Банк «Солидарность» внедрил новый сервис по погашению кредитов и пополнению банковских карт

Банк «Солидарность» предлагает воспользоваться новым сервисом, позволяющим удобно погашать кредит и пополнять банковские карты во всех офисах банка.

С помощью данного сервиса во всех офисах Банка «Солидарность» можно осуществить следующие операции:

Оплатить кредит любого банка РФ. Комиссия составит 1%, но не менее 50 рублей и не более 1000 рублей. Зачисление денежных средств на счет мгновенно, либо на следующий рабочий день.

Пополнить любую карту Visa или MasterCard любого банка РФ. Комиссия составит 1%, но не менее 100 рублей и не более 1000 рублей. Зачисление денежных средств мгновенно (в некоторых случаях зачисление до трех рабочих дней).

Оплатить закладную по ипотеке любого банка. Комиссия 100 рублей.

Совершить оплату в пользу банков с отозванными лицензиями АСВ. Комиссия не взимается.

Полный перечень получателей и требуемых реквизитов доступен на сайте сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов» и по телефону информационного центра сервиса – 8 (495) 211-07-00 (круглосуточно, звонки тарифицируются согласно правилам оператора).

Внимание! Для осуществления первой операции Вам потребуется документ, удостоверяющий личность, и деньги. Также необходимо знать название банка и реквизиты получателя, в случае пополнения карты Visa или MasterCard номер карты.

После первой оплаты в Системе будет зарегистрирован шаблон, в следующий раз Вас обслужат быстрее! При повторном обращении потребуется только паспорт РФ.

Проверить состояние своего перевода можно по номеру перевода из квитанции на сайте сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов».