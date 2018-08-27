Внимание – мошенники! Банк УРАЛСИБ напоминает, что банк никогда не запрашивает пароли, пин-коды, смс-коды подтверждения операций

Внимание – мошенничество!

Уважаемые клиенты!

По имеющейся информации клиентам Банка стали поступать сообщения с просьбой предоставить учетные данные для входа в Интернет-банк, номера банковских карт, номер телефона и другую информацию (см. пример сообщения). Если вы получили такое сообщение, просьба переслать его на адрес soc@uralsib.ru.

Хотим вам напомнить, что Банк УРАЛСИБ никогда не запрашивает у вас пароли, пин-коды, смс-коды подтверждения операций, эти коды можно вводить только на странице интернет-банка или в мобильном приложении Банка. Такая информация как номер банковской карты вместе с её сроком действия и кодом cvv или cvc можно указывать только в специальных формах оплаты услуг на странице проверенных Интернет-магазинов. Не передавайте эти данные кому-либо по электронной почте, в смс или мессенджерах.

Не переходите на Интернет-сайты по ссылкам, полученным из непроверенных источников. Всегда для доступа на сайт Банка используйте адрес www.uralsib.ru, который нужно ввести вручную, а не копировать из сообщения мошенников. Более подробная информация по безопасному использованию Интернет-банка размещена в разделе Безопасность.

При возникновении каких-либо вопросов, просим вас связаться с сотрудниками Банка по телефону, указанному на официальном сайте.