Дальневосточный банк изменил условия пользования корпоративными картами и условия предоставления дистанционного банковского обслуживания

Дальневосточный банк информирует вас о том, что с 10.09.2018 вводятся в действие:

Информационный центр Дальневосточного банка: 8 800 333-00-11.

По вопросам обслуживания карт обращайтесь в круглосуточную службу поддержки держателей пластиковых карт: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).