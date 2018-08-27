Дальневосточный банк изменил условия пользования корпоративными картами и условия предоставления дистанционного банковского обслуживания

Дальневосточный банк информирует вас о том, что с 10.09.2018 вводятся в действие:
- Новая редакция Условий выпуска, обслуживания и пользования корпоративными картами ПАО «Дальневосточный банк»;
- Новая редакция Условий предоставления дистанционного банковского обслуживания для физических лиц в ПАО «Дальневосточный банк» (договор оказания услуги «Интернет-офис» в Системе «iBank2» ПАО «Дальневосточный банк»).
Информационный центр Дальневосточного банка: 8 800 333-00-11.
По вопросам обслуживания карт обращайтесь в круглосуточную службу поддержки держателей пластиковых карт: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).