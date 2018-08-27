Промсвязьбанк на форуме «Армия-2018» открыл девять кредитных линий на сумму около 50 млрд рублей

Промсвязьбанк ведёт активную работу на международном форуме «Армия-2018». За три дня работы выставки Промсвязьбанк провел несколько десятков встреч с бизнес-партнерами и потенциальными клиентами из различных секторов промышленности. В рамках форума было подписано девять соглашений о сотрудничестве с крупнейшими предприятиями и концернами ОПК, предусматривающие финансирование на сумму около 50 млрд рублей.

Деловая программа Промсвязьбанка также включала в себя панельную дискуссию с представителями Министерства финансов и руководителями ведущих промышленных компаний России по ключевым темам, связанным с развитием сектора ОПК в России. На мероприятии выступили замминистра финансов Алексей Моисеев, президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, заместитель гендиректора по экономике и финансам ОАО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Дмитрий Смирнов, руководитель временной администрации Промсвязьбанка Петр Фрадков. Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов модерировал дискуссию.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке. В этом году Промсвязьбанк выступает официальным банком мероприятия. Цель форума — стимулирование инновационного развития российской промышленности, привлечение внимания к научно-исследовательской работе и патриотическое воспитание граждан.