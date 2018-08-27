Россельхозбанк проведет в Ижевске Общероссийский фестиваль нашей еды «СВОЁ»

25-26 августа в парке им. Кирова Ижевска пройдет второй региональный этап Общероссийского фестиваля нашей еды «СВОЁ», организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Удмуртской Республики.

Более 100 фермеров Приволжского федерального округа примут участие в этом праздничном семейном мероприятии для любителей национальной кухни и качественных продуктов питания отечественного производства. Аграрии представят на мероприятии широкий ассортимент продуктов во всех товарных категориях. В программе фестиваля – ярмарка фермерской продукции, выступления музыкальных коллективов, творческие мастер-классы, развлечения для детей и розыгрыши призов от РСХБ. Часы работы фестиваля – с 10:00 до 20:00.

«Мы уделили особое внимание подготовке фестиваля «СВОЁ» в Ижевске. Удмуртия - приоритетный для нас регион и давний партнер РСХБ. В рамках соглашения между Банком и Правительством республики реализуется ряд крупных аграрных проектов в регионе. Для нас важно поддержать агробизнес, помогая расширить рынки сбыта и повысить узнаваемость местных торговых марок у населения. Фестиваль «СВОЁ» уже зарекомендовал себя как востребованная эффективная площадка, где аграрии реализуют продукцию и налаживают контакты. Уверена, что мероприятие даст новый импульс развитию не только малого и среднего агробизнеса, но и экономики Удмуртской республики в целом, а также будет способствовать укреплению двухстороннего сотрудничества между Банком и регионом», ‒ отметила Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Татьяна Кулькина.

«Россельхозбанк вносит значительный вклад в экономику республики, в первую очередь, в развитие сельскохозяйственной отрасли. И мы рады принять фестиваль «СВОЁ» в Удмуртии. Мероприятие полезно как для сельхозпроизводителей, так и потребителей. Последним фестиваль открывает возможность узнать о качественных продуктах питания местного производства, а фермерским хозяйствам дает возможность заявить о себе и расширить объемы бизнеса. Со стороны Правительства Удмуртской Республики и министерства сельского хозяйства и продовольствия такие проекты совершенно точно всегда будут поддерживаться и максимально продвигаться», ‒ подчеркнула министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

Первый фестиваль «СВОЁ» Россельхозбанк организовал в 2017 году в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское».

В этом году мероприятие уже состоялось в Туле. Свою продукцию в Тульском Кремле представили более 100 фермеров, посетителями стали свыше 48 тыс. человек. После Ижевска фестиваль пройдет в Великом Новгороде (8-9 сентября) и Москве (22-23 сентября).