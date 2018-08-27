Сбербанк выпустил премиальную бизнес-карту Visa Platinum Business

Сбербанк выпустил премиальную бизнес-карту Visa Platinum Business с уникальным набором привилегий, разработанных совместно с компанией Visa.

Держателям бизнес-карты Visa Platinum Business доступны бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов с использованием технологии Lounge Key, премиальное страхование выезжающих за рубеж. При оплате бизнес-картой предоставляются скидки в такси бизнес-класса и в ресторанах класса премиум, а также скидки на размещение в отелях, аренду автомобилей и упаковку багажа.

Карта предназначена для оплаты товаров и услуг представителями бизнеса и дает возможность пользоваться привилегиями во время деловых поездок, бизнес-мероприятий и других событий, связанных с ведением бизнеса, — как в России, так и за рубежом.

Бизнес-карта включает спектр опций, в том числе доступны любые операции в режиме 24/7 со счета компании, расчеты в торговых точках и в интернете, снятие и внесение наличных денежных средств. Также возможно онлайн-управление картой — в Сбербанк Бизнес Онлайн руководитель может устанавливать индивидуальные лимиты на все бизнес-карты, выпущенные для предприятия.

«Набор привилегий для бизнеса, доступных держателям Visa Platinum Business, разработан в партнерстве с Visa исключительно для Сбербанка, - отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. – Она предназначена для руководителей и представителей бизнеса. Мы надеемся, что карта будет удобной и востребованной у наших клиентов. Заказать ее можно в том числе через интернет, на сайте Сбербанка».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.