Пять ФАПов в Иркутской области будут построены с применением BIM-технологий

Пять фельдшерско-акушерских пунктов в Иркутской области будут построены с применением BIM-технологий. Об этом сообщила начальник управления капительного строительства министерства строительства, дорожного хозяйства региона Юлия Мерваезова.

– Принято решение апробировать BIM-технологии на небольших социальных объектах - это фельдшерско-акушерские пункты на территории пяти населенных пунктов: четыре в Иркутском районе – деревни Усть-Куда, Малая Еланка, Горяшина и п. Горячий Ключ, а также с. Баклаши Шелеховского района. На сегодняшний день разработано обоснование инвестиционных проектов, оно прошло ценовой и технологический аудит. После подготовки всей документации мы будем объявлять торги на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию этих ФАПов. Планируем, что эксплуатация данных объектов начнется уже в следующем году, - пояснила Юлия Мерваезова.

В соответствии с Инвестиционным посланием Губернатора Иркутской области Сергея Левченко на 2017 год, в котором поставлена задача по внедрению информационно-цифровых моделей проектируемых объектов капитального строительства, на базе Корпорации развития создана «Лаборатория цифровых технологий проектирования». Один из проектов Лаборатории - Центр компетенций цифрового проектирования, где планируется аккумулировать идеи и процессы BIM-технологий, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Кроме ФАПов, технологии строительного моделирования планируется применить при проектировании ЦРБ в Балаганске, объектов образования в Шелеховском районе, пояснили в минстрое.

Напомним, Президентом РФ Владимиром Путиным дано поручение Правительству РФ в срок до 1 июля 2019 года обеспечить переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения BIM-технологий.

Справка

BIM (Building Information Modeling) — это технология, которая позволяет создать 3D-модель планируемого к возведению здания. Она несет в себе все сведения о будущем объекте: эскизы, сметы, инженерные и финансовые расчеты. Это позволяет отслеживать, как возводимый объект меняется в ходе строительства, а впоследствии и эксплуатации. По оценкам экспертов, это значительно сокращает сроки строительства. А минимизирование ошибок на стадии проектирования позволяет сократить затраты на строительство в среднем до 30%.