Рублю удалось отыграть недельные потери

1. Банк России приостановил операции по покупке валюты до конца сентября, чтобы не повышать волатильность на рынке.
2. Ослабление американского доллара после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Пауэлл придерживается постепенного повышения ставок.
3. Увеличение юаня после решения Народного Банка Китая возобновить использование «контрциклического фактора» в механизме фиксинга юаня, которое был приостановлено в январе.
4. Рост нефтяных котировок. Баррель Brent подорожал дл. $76,39.
5. Налоговый период. Сегодня экспортеры выплачивают НДС, НДПИ и акцизы.
6. Небольшой рост индекса RGBI (+0,9%).
За два дня рубль укрепился к доллару США на 2,82%, до 67,06 руб. Он частично отыграл потери у иностранных валюты, но по-прежнему остается под санкционным давлением. Новый пакет санкций в отношении России будет введен в понедельник 27 августа. Ограничительные меры связаны с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери. Также в Сенате находится законопроект, предусматривающий санкции на российский госдолг и госбанки. Индексу RGBI есть куда падать, поэтому его пятничный рост воспринимаю как коррекционное движение.
Курс доллар сильно просел с 69,01 руб. В понедельник я жду возвращения цены к ценовому разрыву 67,78-68,19, который образовался в пятницу 24 августа. Если покупатели сегодня смогут его закрыть, то они двинутся к уровню 69 руб. Для пары евро/рубль целевым уровнем по-прежнему является уровень 80 руб.