Проекты в сфере культуры стоимостью 290 миллионов рублей реализуют в Саянске

Министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич с рабочей поездкой побывала в учреждениях культуры Саянска. Там реализуют несколько проектов государственной поддержки в сфере культуры общей стоимостью более 290 миллионов рублей. Среди них федеральный проект «Культура малой Родины», государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы.

Самый крупный объект - строительство Детской школы искусств. В настоящее время подходят к завершению работы по устройству нулевого цикла объекта. Это будет трёхэтажное здание общей площадью более 4 000 кв. м. Согласно проекту кабинеты и мастерские новой Детской школы искусств будут оснащены музыкальным оборудованием, мебелью и оргтехникой, в здании установят лифт для беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения. Также предусмотрено благоустройство территории и создание открытой площадки для проведения мероприятий. Строительство планируется завершить в течение двух лет. В новое здание переедут два существующих в городе учреждения дополнительного образования – детские музыкальная школа и школа искусств. Сейчас они размещаются в приспособленных помещениях, расположенных в разных частях города.

- Сейчас в двух школах учится около 800 детей. Появление современного здания позволит увеличить количество учащихся до 900 и расширить спектр образовательных услуг. Мы планируем открыть новые направления – хореографическое и театральное, – рассказала начальник управления культуры администрации города Саянска Светлана Каплина.

Также в Саянске проводится капитальный ремонт Дома культуры «Юность», в котором занимается около 800 человек, работает 25 творческих коллективов, 10 из них имеют звание «народный» и «образцовый». Впервые за 30 лет в помещении начался ремонт. Уже выполнены кровельные работы, устройство фасадов и деревянных покрытий в художественной мастерской, гардеробе, столярной мастерской, коридоре 2 этажа и кинооператорской, заменены оконные блоки, окончены отделочные работы потолков и стен, смонтированы сети электроснабжения и охранно-пожарной сигнализации. Работы планируется завершить в конце сентября 2018 года.

- Строительство Детской школы искусств и капитальный ремонт ДК «Юность» осуществляются в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. Общая стоимость стройки составляет 252 млн рублей, это средства областного и частично местного бюджетов. Капитальный ремонт финансируется из тех же ресурсов в размере 38 млн рублей, – уточнила Ольга Стасюлевич.