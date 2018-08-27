Тулунская прокуратура потребовала от ООО «Сибирь-К» устранить нарушения в деятельности пункта приема и обработки древесины

Тулунской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере оборота древесины, законодательства об отходах производства и потребления, земельного законодательства, о пожарной безопасности в пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Сибирь-К», расположенном в г.Тулуне.

В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в области обращения с отходами производства и потребления, требований пожарной безопасности. Кроме того, выявлен факт использования земельного участка без соответствующих прав на него. Прокуратура потребовала устранить нарушения и вынесла постановления о возбуждении административных дел по ст.8.2, 7.1, ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в отношении директора ООО «Сибирь-К». Материалы направлены для рассмотрения в государственные органы.