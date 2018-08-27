Областной материнский капитал со второго полугодия 2018 года можно получить частично деньгами

Расширен перечень направлений использования средств областного материнского капитала. Соответствующие изменения внесены в закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей в Иркутской области» в июне 2018 года. Об этом напомнил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

По закону семьям при рождении третьего или последующих детей предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей из регионального бюджета. Право на получение дополнительной меры социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано однократно после того, как ребенку исполнится три года. Ранее средства можно было использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

- После внесения изменений выплату в 100 тысяч рублей можно получить частями в денежном эквиваленте. Размер максимальной единовременной выплаты составляет 25 тысяч рублей. Выплата предназначена для женщин, проживающих на территории Приангарья и родивших, начиная с 1 января 2017 года, третьего ребенка или последующих детей при условии, что среднедушевой доход семьи ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. Те из женщин, которые уже воспользовались частью областного материнского капитала, могут получить оставшуюся часть деньгами, при этом выплата составит не более 25 тысяч рублей единовременно. Заявление подается раз в год, - отметил министр.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, для оформления меры поддержки необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.