Внешнеторговый оборот Иркутской области за первое полугодие 2018 года увеличился на 30% до 4,6 млрд долларов

По данным Сибирского таможенного управления, внешнеторговый оборот Иркутской области за первое полугодие 2018 года составил 4,6 млрд. долларов. По сравнению с январем-июнем прошлого года он увеличился на 30%. Товарные потоки возросли во всех направлениях, как в отношениях с государствами-участниками СНГ, так и со странами дальнего зарубежья, однако на СНГ приходится лишь 7% общего товарообмена, сообщает Иркутскстат.

Во внешнеторговом обороте традиционно преобладает экспорт, более чем в 5 раз превышая объем импортных поступлений (соответственно 3,8 и 0,7 млрд. долларов), при этом в торговле с участниками СНГ доминирует импорт.

Несколько лет назад основу экспорта Приангарья составлял алюминий необработанный, теперь на него приходится около четверти (24,2%) экспортных поставок и почти треть (31,3%) составляет нефть и нефтепродукты. Постепенно меняется соотношение лесоматериалов обработанных и необработанных (в пользу прошедших обработку), их доля – соответственно 16,2% и 4,8%, а вместе с целлюлозой продукция лесопромышленного комплекса обеспечивает 36,5% экспорта.