В Иркутске продают портрет Ленина за 300 тысяч рублей

В Иркутске выставлен на продажу портрет В.И. Ленина. Сообщение об этом размещено на сайте объявлений "Юла".
Продают картину за 300 тысяч рублей. Как сообщает продавец, портрет написан в 1934 году.
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Новости
В Иркутске продают портрет Ленина за 300 тысяч рублей27 августа 2018
В Иркутске выставлен на продажу портрет В.И. Ленина. Сообщение об этом размещено на сайте объявлений "Юла".
Продают картину за 300 тысяч рублей. Как сообщает продавец, портрет написан в 1934 году.
/ СИА /
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