В Иркутске продают портрет Ленина за 300 тысяч рублей

В Иркутске выставлен на продажу портрет В.И. Ленина. Сообщение об этом размещено на сайте объявлений "Юла".

Продают картину за 300 тысяч рублей. Как сообщает продавец, портрет написан в 1934 году.