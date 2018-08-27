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В Иркутске продают портрет Ленина за 300 тысяч рублей

27 августа 2018

В Иркутске выставлен на продажу портрет В.И. Ленина. Сообщение об этом размещено на сайте объявлений "Юла".

Продают картину за 300 тысяч рублей. Как сообщает продавец, портрет написан в 1934 году.


/ СИА /
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