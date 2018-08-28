В сентябре в Иркутске пройдет встреча с Петром Щедровицким

10 -11 сентября 2018 года в Иркутске пройдет встреча с Петром Георгиевичем Щедровицким. Тема встречи: "Иркутск 2035: как обеспечить включение города-миллионника в новую мировую систему разделения труда".

Возможно ли в Иркутске, учитывая проблему пространственной организации территории, создание современных технологических компаний, включенных в мировую систему разделения труда? Возможно ли создать город, использующий технологии новой промышленной революции? Какова роль технологий мышления в новой индустриализации? В чем заключается проблема естественного и искусственного в деятельности предпринимателя?

Все эти вопросы будут обсуждаться в лекциях, и Петр Георгиевич даст на них свои ответы. Это повод переосмыслить стратегии своей компании в новом контексте, сверить свои планы с мировыми трендами.

Пётр Георгиевич Щедровицкий – член экспертного совета Правительства России, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, член правления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», имеющий множество других регалий. Он – «инженер жизни» с нестандартным подходом к решению разноплановых задач, главная из которых – институционализировать мышление в существующей системе управления.

Встреча пройдет в рамках проекта «Иркутские чтения», и это уже не первая лекция Петра Георгиевича в нашем городе. Фокус на региональном контексте является логичным дополнением к лекциям о системе разделения труда, технологиях мышления, о новой промышленной революции.

Обсудить эти и другие темы, задать вопросы и поделиться своими мыслями с участниками можно будет 10-11 сентября 2018 года в конференц-зале Сбербанка по адресу ул. Нижняя Набережная, 10. Есть организационный сбор. Подробнее на: irkreadings.ru или по телефону 740-747.

А пока предлагаем вспомнить встречу 2017 года и 15 цитат Петра Щедровицкого о биткойне, новых деньгах, промышленной революции и предпринимателях