В двух районах Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации

В связи гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате почвенной засухи в Боханском и Усольском районах с 27 августа текущего года введен режим функционирования чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующий Указ подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

По предварительным данным министерства сельского хозяйства Приангарья, которому поручено организовать совместно с независимыми экспертами оценку ущерба, в результате почвенной засухи пострадало три сельхозтоваропроизводителя в Боханском районе и еще три в Усольском районе. Ведомство проводит организацию взаимодействия всех госструктур по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.