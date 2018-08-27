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В двух районах Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации

27 августа 2018

В связи гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате почвенной засухи в Боханском и Усольском районах с 27 августа текущего года введен режим функционирования чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующий Указ подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

По предварительным данным министерства сельского хозяйства Приангарья, которому поручено организовать совместно с независимыми экспертами оценку ущерба, в результате почвенной засухи пострадало три сельхозтоваропроизводителя в Боханском районе и еще три в Усольском районе. Ведомство проводит организацию взаимодействия всех госструктур по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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