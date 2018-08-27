Губернатор Сергей Левченко примет участие в заседании комиссии, которое проведет Президент РФ в городе Кемерово

Губернатор Сергей Левченко примет участие в заседании комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Оно состоится сегодня, 27 августа, в городе Кемерово.

Заседание пройдёт под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба Кремля, основной темой мероприятия станут меры по повышению рыночной доли российского угля на иностранных рынках. Основным докладчиком выступит министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. В заседании примут также участие руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов, главы предприятий топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Комиссия по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности была создана в июне 2012 года, последнее её заседание состоялось 27 октября 2015 года. Ответственным секретарём комиссии является исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Также в неё входят главы крупнейших нефтяных и газовых компаний, а также «Транснефти» и «Росатома», профильные министры, руководители Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы безопасности.