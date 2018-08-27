В Свирске завершился третий областной фестиваль бетонной скульптуры

26 августа в Свирске состоялась торжественная церемония закрытия третьего областного фестиваля бетонной скульптуры «ТВОРИМИР -2018». Мероприятие проводится с 2016 года по инициативе администрации муниципального образования «город Свирск» при поддержке агентства по туризму Приангарья. Фестиваль входит в событийный календарь Иркутской области на 2018 год.

С каждым годом география мероприятия расширяется. В этом году в нем приняли участие скульпторы не только из Иркутской области, но и из городов Улан-Удэ, Чита, Пермь и Нижний Тагил. За 10 дней 22 мастера создали 13 скульптур на тему «Мечта». Теперь композиции, как и скульптуры участников первого и второго фестивалей, будут украшать Свирск.

- Событийный туризм примечателен тем, что может быть реализован в любом муниципальном образовании. В Иркутской области проводится большое количество интересных и зрелищных мероприятий, многие из которых по-настоящему уникальны и аутентичны. Участие в них может стать ярким пунктом туристической программы пребывания на территории региона и дополнительной мотивацией при выборе места поездки, - подчеркнула руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

Победителем третьего областного фестиваля бетонной скульптуры «ТВОРИМИР- 2018» была признана команда Ивана и Елены Смирновых (г. Пермь, скульптура «Крутое пике»). Второе место заняла команда Данилы Сафонова и Дарьи Николаевой (г. Иркутск, скульптура «Спорт мечты»). Диплом за 3 место получили Евгений Тимкович и Михаил Сухотин (г. Иркутск, скульптура «Преодоление»). Также организаторы учредили несколько специальных призов. Так, приз зрительских симпатий получил Эдуард Пономаренко из Нижнего Тагила за скульптуру «Девичьи грёзы». Специальный приз за яркость художественного образа достался команде Сергея и Лиры Усовых (г. Братск) за скульптуру «Полёт души». В номинации «Полет творческой мысли» победила команда Романа и Екатерины Весниных (г. Свирск, скульптура «Мечтатель»). Приз за креативность был вручен Виталию Чантурия и Александру Былкову (г. Ангарск, скульптура «Мечта о будущем»), сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.