Александра Разуваев: Персональный кредитный рейтинг для россиян – идея здравая

Россиянам с 2019 года будут присваивать индивидуальный кредитный рейтинг согласно вступающим в силу поправкам в закон о кредитных историях. Рейтинговые баллы будут автоматически рассчитываться на основе разных параметров из кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, «возраста» этой истории. По мнению директора аналитического департамента Альпари Александра Разуваева, это идея, конечно, здравая.

– В принципе, физическое лицо ничем не отличается от промышленной компании или коммерческого банка и также может объявить дефолт по своим обязательствам. Однозначно можно сказать, что высокий персональный кредитный рейтинг значительно облегчит получение кредита, однако, конечно, не будет гарантировать его стопроцентное получение.

При этом сами кредиты вряд ли станут в России значительно дешевле. Цикл снижения ключевой ставки Банком России практически завершен, сейчас ключевая ставка – 7,25%, таргет – 6-7%.

Вероятно, единственной серьезной причиной, которая не позволяет мегарегулятору дальше снижать ставку, является риск введения американских санкций в отношении ОФЗ. Даже если инфляция ускорится до таргета Банка России в 4%, коридор по ключевой ставке в 6-7% выглядит абсолютно адекватным. При этом мы не исключаем, что ставка кредита будет достаточно сильно дифференцирована от качества персонального кредитного рейтинга. А очень плохой индивидуальный кредитный рейтинг может навсегда закрыть россиянину доступ к банковским ссудам.