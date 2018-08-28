Роман Абрамович продаёт Челси: выгоду от этого могут получить российские клубы

По сообщениям британской прессы, российский бизнесмен Роман Абрамович выставил на продажу принадлежащий ему футбольный клуб «Челси». По информации The Sunday Times, искать покупателя на этот актив будет инвестиционный банк Raine Group, имеющий большой опыт сделок с английскими футбольными клубами. Ориентировочная сумма продажи – более $2 млрд, отмечает Роман Ткачук, старший аналитик Альпари.

– Напомним, 15 лет назад Абрамович купил «Челси», находившийся в плачевном состоянии, у Кена Бейтса за 140 млн. После этого Абрамович провёл масштабные инвестиции в «Челси» (около $1,5 млрд за первые 10 лет), клуб пять раз (при Абрамовиче) становился чемпионом АПЛ, а в 2012 года выиграл Лигу Чемпионов УЕФА и вышел в топ-10 клубов мира с самими высокими доходами. В прошлом году «Челси» заработал €472 млн.

Английские клубы научились зарабатывать на футболе за счёт продажи трансляций матчей АПЛ, реализации билетов и футбольной атрибутики. Солидный доход приносит и участие в Лиге Чемпионов: €12 млн за участие в групповом этапе, €1,5 млн за каждую победу, €0,5 млн за ничью + практически гарантированные $5,5 млн за выход в 1/8 финала. Тем не менее, «Челси» лишь в сезоне 2013/14 показал прибыль $15 млн, остальные года были убыточными. Как говорится, футбол для инвесторов – это патент на траты. Абрамович не скупился на «Челси», за что заслужил уважение у лондонских фанатов.

На наш взгляд, «Челси» будет интересен инвесторам – это выстроенный бизнес, включающий кроме клуба футбольную академию и селекционную службу, популярный у болельщиков и спонсоров (среди них: Nike, «Газпром», Audi, Delta Air). При продаже Абрамовичу будет важно, чтобы покупатель разделял с ним взгляды на развитие «Челси» и продолжал инвестировать. Это залог конкурентоспособности клуба на европейской арене. За последние два года интерес к доле в «Челси» проявляли китайские инвесторы и самый богатый человек Великобритании Джим Ратклифф, но до сделки не дошло.

Сам Абрамович ситуацию не комментирует, но его окружение опровергает слухи о продаже «Челси». На наш взгляд, всё же слухи имеют под собой основание. Продажа «Челси» укладывается в общую логику исхода российских олигархов из зарубежных активов. Власти Британии не продлили Абрамовичу британскую визу, он отказался от инвестиций €1 млрд в строительство стадиона. Отношения России и Великобритании после «дела Скрипалей» развиваются по пути обострения, для прокремлёвских олигархов вложения в Европе сопряжены с повышенными рисками.

Ранее о продаже доли в «Арсенале» заявил Алишер Усманов, а другой его актив – «Мегафон» – проводит делистинг с Лондонской биржи. Российские капиталы возвращаются домой. Выгоду от этого могут получить, в том числе, клубы на постсоветском пространстве. Усманов уже объявил о выделении $100 млн узбекскому «Пахтакору». Абрамович может инвестировать в московский «ЦСКА», которому инвестиции сейчас не помешают и с владельцем которого – Евгением Гинером – у него исторически хорошие отношения.