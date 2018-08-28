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10 самых дорогих авиабилетов этого лета

28 августа 2018

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip выяснили, сколько стоили самые дорогие перелеты лета 2018 года, проанализировав оформленные клиентами билеты в одну сторону и туда-обратно с вылетом из России в течение трех летних месяцев.

Самым дорогим билетом в одну сторону стал перелет из Москвы в Нью-Йорк — путешественник заплатил за него 577 тысяч рублей. Второе место рейтинга занял билет из Санкт-Петербурга в Хараре, столицу Зимбабве, который обошелся жителю северной столицы в 522 тысячи. Третья строчка досталась билету из Москвы в Сан-Франциско за 349 тысяч рублей.

Лидером среди самых дорогих билетов туда-обратно стал перелет из Москвы в Лиму (Перу), стоимость которого составила 450 тысяч рублей. 410 тысяч другой путешественник из столицы заплатил за перелет этим летом в Майами и возвращение обратно. Третье место в рейтинге самых дорогих перелетов туда-обратно занял экзотический маршрут: турист заплатил за перелет из Москвы в Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея) и обратно 403 тысячи рублей.

Подавляющее большинство самых дорогих авиабилетов приобреталось жителями Москвы и Санкт-Петербурга. Но одному региональному центру все же удалось разбавить монополию столиц. Восьмое место в рейтинге перелетов туда-обратно занял билет Уфа — Аликанте (Испания) — Уфа за 254 тысячи рублей.

“Самые дорогие билеты — это, как правило, те, которые куплены в последний момент в первый или бизнес-класс на дальнемагистральные маршруты. Также сотни тысяч рублей за билеты готовы платить любители экзотических путешествий, которые добираются до места назначения с несколькими пересадками, но при этом не готовые жертвовать комфортом в полете и также выбирающие бизнес-класс. Интересно, что некоторые из попавших в рейтинг заказов были оформлены через мобильное приложение. То есть речь опять же идет либо о объективно срочных покупках за несколько часов до вылета, либо о спонтанных поездках обеспеченных путешественников, желанию которых провести несколько дней за границей не помешала высокая цена”, — комментирует директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

Самые дорогие авиабилеты лета 2018 (в одну сторону)

Место

Маршрут

Стоимость перелета в рублях

1

Москва - Нью-Йорк (США)

577000

2

Санкт-Петербург - Хараре (Зимбабве)

522000

3

Москва - Сан-Франциско (США)

349000

4

Москва - Лос-Анджелес (США)

307000

5

Москва - Каракас (Венесуэла)

306000

6

Москва - Гонконг (Китай)

244000

7

Москва - Ибица (Испания)

189000

8

Москва - Майами (США)

187000

9

Москва - Ницца (Франция)

176000

10

Москва - Бангкок (Таиланд)

171000

 

Самые дорогие авиабилеты лета 2018 (билеты туда-обратно)

место

маршрут

стоимость перелета в рублях

1

Москва - Лима (Перу) - Москва

450000

2

Москва - Майами (США) - Москва

410000

3

Москва - Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея) - Москва

403000

4

Санкт-Петербург - Мехико (Мексика) - Санкт-Петербург

366000

5

Москва - Лима (Перу) - Москва

327000

6

Москва - Денпасар Бали (Индонезия) - Москва

276000

7

Москва - Антигуа (Антигуа и Барбадос) - Москвы

272000

8

Уфа - Аликанте (Испания) - Уфа

254000

9

Москва - Монреаль (Канада) - Москва

254000

10

Москва - Пекин (Китай) - Москва

252000


 


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