10 самых дорогих авиабилетов этого лета

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip выяснили, сколько стоили самые дорогие перелеты лета 2018 года, проанализировав оформленные клиентами билеты в одну сторону и туда-обратно с вылетом из России в течение трех летних месяцев.
Самым дорогим билетом в одну сторону стал перелет из Москвы в Нью-Йорк — путешественник заплатил за него 577 тысяч рублей. Второе место рейтинга занял билет из Санкт-Петербурга в Хараре, столицу Зимбабве, который обошелся жителю северной столицы в 522 тысячи. Третья строчка досталась билету из Москвы в Сан-Франциско за 349 тысяч рублей.
Лидером среди самых дорогих билетов туда-обратно стал перелет из Москвы в Лиму (Перу), стоимость которого составила 450 тысяч рублей. 410 тысяч другой путешественник из столицы заплатил за перелет этим летом в Майами и возвращение обратно. Третье место в рейтинге самых дорогих перелетов туда-обратно занял экзотический маршрут: турист заплатил за перелет из Москвы в Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея) и обратно 403 тысячи рублей.
Подавляющее большинство самых дорогих авиабилетов приобреталось жителями Москвы и Санкт-Петербурга. Но одному региональному центру все же удалось разбавить монополию столиц. Восьмое место в рейтинге перелетов туда-обратно занял билет Уфа — Аликанте (Испания) — Уфа за 254 тысячи рублей.
“Самые дорогие билеты — это, как правило, те, которые куплены в последний момент в первый или бизнес-класс на дальнемагистральные маршруты. Также сотни тысяч рублей за билеты готовы платить любители экзотических путешествий, которые добираются до места назначения с несколькими пересадками, но при этом не готовые жертвовать комфортом в полете и также выбирающие бизнес-класс. Интересно, что некоторые из попавших в рейтинг заказов были оформлены через мобильное приложение. То есть речь опять же идет либо о объективно срочных покупках за несколько часов до вылета, либо о спонтанных поездках обеспеченных путешественников, желанию которых провести несколько дней за границей не помешала высокая цена”, — комментирует директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.
Самые дорогие авиабилеты лета 2018 (в одну сторону)
|
Место
|
Маршрут
|
Стоимость перелета в рублях
|
1
|
Москва - Нью-Йорк (США)
|
577000
|
2
|
Санкт-Петербург - Хараре (Зимбабве)
|
522000
|
3
|
Москва - Сан-Франциско (США)
|
349000
|
4
|
Москва - Лос-Анджелес (США)
|
307000
|
5
|
Москва - Каракас (Венесуэла)
|
306000
|
6
|
Москва - Гонконг (Китай)
|
244000
|
7
|
Москва - Ибица (Испания)
|
189000
|
8
|
Москва - Майами (США)
|
187000
|
9
|
Москва - Ницца (Франция)
|
176000
|
10
|
Москва - Бангкок (Таиланд)
|
171000
Самые дорогие авиабилеты лета 2018 (билеты туда-обратно)
|
место
|
маршрут
|
стоимость перелета в рублях
|
1
|
Москва - Лима (Перу) - Москва
|
450000
|
2
|
Москва - Майами (США) - Москва
|
410000
|
3
|
Москва - Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея) - Москва
|
403000
|
4
|
Санкт-Петербург - Мехико (Мексика) - Санкт-Петербург
|
366000
|
5
|
Москва - Лима (Перу) - Москва
|
327000
|
6
|
Москва - Денпасар Бали (Индонезия) - Москва
|
276000
|
7
|
Москва - Антигуа (Антигуа и Барбадос) - Москвы
|
272000
|
8
|
Уфа - Аликанте (Испания) - Уфа
|
254000
|
9
|
Москва - Монреаль (Канада) - Москва
|
254000
|
10
|
Москва - Пекин (Китай) - Москва
|
252000