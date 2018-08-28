10 самых дорогих авиабилетов этого лета

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip выяснили, сколько стоили самые дорогие перелеты лета 2018 года, проанализировав оформленные клиентами билеты в одну сторону и туда-обратно с вылетом из России в течение трех летних месяцев.

Самым дорогим билетом в одну сторону стал перелет из Москвы в Нью-Йорк — путешественник заплатил за него 577 тысяч рублей. Второе место рейтинга занял билет из Санкт-Петербурга в Хараре, столицу Зимбабве, который обошелся жителю северной столицы в 522 тысячи. Третья строчка досталась билету из Москвы в Сан-Франциско за 349 тысяч рублей.

Лидером среди самых дорогих билетов туда-обратно стал перелет из Москвы в Лиму (Перу), стоимость которого составила 450 тысяч рублей. 410 тысяч другой путешественник из столицы заплатил за перелет этим летом в Майами и возвращение обратно. Третье место в рейтинге самых дорогих перелетов туда-обратно занял экзотический маршрут: турист заплатил за перелет из Москвы в Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея) и обратно 403 тысячи рублей.

Подавляющее большинство самых дорогих авиабилетов приобреталось жителями Москвы и Санкт-Петербурга. Но одному региональному центру все же удалось разбавить монополию столиц. Восьмое место в рейтинге перелетов туда-обратно занял билет Уфа — Аликанте (Испания) — Уфа за 254 тысячи рублей.

“Самые дорогие билеты — это, как правило, те, которые куплены в последний момент в первый или бизнес-класс на дальнемагистральные маршруты. Также сотни тысяч рублей за билеты готовы платить любители экзотических путешествий, которые добираются до места назначения с несколькими пересадками, но при этом не готовые жертвовать комфортом в полете и также выбирающие бизнес-класс. Интересно, что некоторые из попавших в рейтинг заказов были оформлены через мобильное приложение. То есть речь опять же идет либо о объективно срочных покупках за несколько часов до вылета, либо о спонтанных поездках обеспеченных путешественников, желанию которых провести несколько дней за границей не помешала высокая цена”, — комментирует директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.

Самые дорогие авиабилеты лета 2018 (в одну сторону)

Место Маршрут Стоимость перелета в рублях 1 Москва - Нью-Йорк (США) 577000 2 Санкт-Петербург - Хараре (Зимбабве) 522000 3 Москва - Сан-Франциско (США) 349000 4 Москва - Лос-Анджелес (США) 307000 5 Москва - Каракас (Венесуэла) 306000 6 Москва - Гонконг (Китай) 244000 7 Москва - Ибица (Испания) 189000 8 Москва - Майами (США) 187000 9 Москва - Ницца (Франция) 176000 10 Москва - Бангкок (Таиланд) 171000

Самые дорогие авиабилеты лета 2018 (билеты туда-обратно)

место маршрут стоимость перелета в рублях 1 Москва - Лима (Перу) - Москва 450000 2 Москва - Майами (США) - Москва 410000 3 Москва - Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея) - Москва 403000 4 Санкт-Петербург - Мехико (Мексика) - Санкт-Петербург 366000 5 Москва - Лима (Перу) - Москва 327000 6 Москва - Денпасар Бали (Индонезия) - Москва 276000 7 Москва - Антигуа (Антигуа и Барбадос) - Москвы 272000 8 Уфа - Аликанте (Испания) - Уфа 254000 9 Москва - Монреаль (Канада) - Москва 254000 10 Москва - Пекин (Китай) - Москва 252000



