Новости

Корпоративные клиенты Альфа-Банка могут получать копии платежных поручений в режиме онлайн

28 августа 2018

Альфа-Банк первым среди российских банков предоставил корпоративным клиентам новый сервис — электронные копии платежных поручений, заверенные банком, которые клиенты могут получить самостоятельно в интернет-банке, затратив на это меньше минуты.

Сервис предоставляется бесплатно и доступен для 300 тысяч клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пользующихся новой версией интернет-банка.

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) банка, что делает его юридически равнозначным документу на бумажном носителе, заверенному печатью банка и подписью ответственного сотрудника.
Клиенты могут использовать подписанные УКЭП платежные поручения при взаимодействии с контрагентами и государственными организациями. Третьи лица могут моментально проверить подлинность платежного поручения и электронной подписи на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, загрузив файл с документом и электронной подписью.

«Новый функционал интернет-банка позволяет клиентам дистанционно, в режиме 24/7, получать копии платежных поручений, заверенные банком. Это сэкономит массу времени, и поэтому мы убеждены, что новый сервис будет востребован тысячами наших клиентов, — говорит директор по операционно-сервисному обслуживанию корпоративных клиентов Альфа-Банка Александра Гладун. — Копии платежных поручений широко используются в российском деловом обороте, а также при взаимодействии компаний с госорганами».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Зампред ВЭБа Андрей Клепач прогнозирует курс рубля на уровне 65–66 руб./$ к концу года
Два неутешительных вывода и один печальный итог для российских монетарных властей
Прогноз курса доллара на 27-31 августа
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании