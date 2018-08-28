«Коммерческое предложение, бьющее точно в цель» - семинар в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре «Коммерческое предложение, бьющее точно в цель», который состоится в среду, 29 августа, в 11:30 МСК.

Участие в онлайн-семинаре бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Как правило, типичное коммерческое предложение – это наспех собранный каталог или файл в формате Word/Excel. Скучное, написанное канцелярским языком «предложение» не представляет никакой практической ценности для клиента.

На бесплатном онлайн-семинаре Университета Бизнеса поговорим о создании продающего коммерческого предложения.

Вы узнаете:

- как сделать предложение в формате продающей презентации

- способы увеличения продаж с помощью презентаций

- о методах, с помощью которых можно измерить результаты

Семинар проведет Стас Гуревский, консультант-практик в области создания презентаций и проведения бизнес-выступлений, руководитель презентационного агентства ProPitch, тренер спикеров конференции TEDx.

Семинар пройдет в прямом эфире. Не упустите возможность задать эксперту свой вопрос и получить на него ответ во время прямой трансляции!

Кроме того, в разделе «Самобразование» вышла новая статья о возможностях бизнес-карты.

Знаете ли Вы, что корпоративная карта для бизнеса поможет оплатить командировочные расходы, внести или снять выручку в любом банкомате и совершить покупку в интернете и любых торговых точках, которые принимают к оплате карты?

Читайте новую статью «Бизнес-карта – универсальный помощник для предпринимателя» в разделе «Самообразование» на странице Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ.

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ - образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам БЕСПЛАТНО получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета - профессиональные коучи и успешные бизнесмены. На сегодняшний день в «копилке» Университета бизнеса уже свыше 100 семинаров, более 80 из которых прошли в онлайн-формате. С момента запуска проекта более 88 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку в 30 тысяч. Онлайн-формат позволяет участвовать в семинарах практически из любой точки мира, где есть интернет. Посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно на сайте Банка УРАЛСИБ в разделе «Университет бизнеса».