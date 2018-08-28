Промсвязьбанк получил награду за вклад в подготовку и организацию форума «Армия-2018»

Промсвязьбанк, выступивший официальным банком международного военно-технического форума «Армия-2018», получил награду за вклад в подготовку и организацию мероприятия. Помимо этого, банку был вручен диплом за активное участие в научно-деловой программе.

Форум «Армия-2018» проходил в Подмосковье с 21 по 26 августа. В мероприятиях приняли участие представители 118 иностранных государств и 102 официальные военные делегации, а число участников и гостей форума превысило 1 млн человек.

За время выставки Промсвязьбанк провел несколько десятков встреч с бизнес-партнерами и потенциальными клиентами из различных секторов промышленности. В рамках форума было подписано девять соглашений о сотрудничестве, предусматривающих финансирование объемом около 50 млрд рублей. На стенде Промсвязьбанка все желающие могли получить информацию о главных банковских продуктах, проконсультироваться со специалистами.

На панельной дискуссии банка на тему «Экономическая эффективность оборонно-промышленных предприятий. Роль Промсвязьбанка в финансовой поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса» главы ведущих промышленных компаний, чиновники и военные обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием и финансированием российского оборонно-промышленного комплекса. В их числе – работа в условиях экономических и политических санкций, повышение экономической эффективности и доступность финансирования для предприятий, диверсификацию производства. Помимо этого, выступающие и около 300 участников дискуссии затронули в выступлениях новую роль Промсвязьбанка как опорного банка для ОПК, его текущую работу и будущие перспективы.