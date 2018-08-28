Промсвязьбанк запустил «Овердрафт Онлайн» для бизнеса

Клиенты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться новым цифровым продуктом «Овердрафт Онлайн» и получить кредит сроком на 5 лет с лимитом от 50 тыс. рублей до 3 млн рублей в размере 50% от ежемесячных поступлений на расчетный счет в Промсвязьбанке. Погашение происходит автоматически путем списания средств с расчетного счета.

При оформлении «Овердрафта Онлайн» клиенту не придется посещать офис банка, собирать комплект документов или предоставлять поручительства и залоги. Предложение с готовым кредитным решением формируется автоматически в личном кабинете интернет-банка. Для его получения достаточно выбрать оптимальную сумму и подписать заявление-оферту электронной подписью. Предпринимателю мгновенно открывается лимит овердрафта, и он может совершать платежи при отсутствии собственных средств на счете.

«Действующий «Кредит Онлайн» пользуется большой популярностью среди клиентов банка, поэтому мы продолжаем развивать нашу линейку digital-продуктов «Онлайн». Наша цель – максимально упростить предпринимателю процедуру получения кредитных средств, создавая условия для эффективного развития бизнеса», — заявил Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.