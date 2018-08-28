Все последствия ливня в школе п. Молодежный устранены

Выездное совещание состоялось в школе п. Молодежный. В нем приняли участие заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Иван Хомутинников, директор компании-подрядчика Михаил Сигал, представители Иркутского район и дирекции школы.

Михаил Сигал сообщил и показал на месте, что все последствия ливня, прошедшего в минувшую пятницу устранены. Напомним, в ночь на 24 августа выпали осадки, составляющих половину месячной нормы. При этом дождь сопровождался порывистым ветром. В результате чего небольшое количество воды попало в систему дымоудаления, и на стыке с подвесной потолочной системой намокло несколько плиток, которые упали.

– Сотрудники компании на месте были в течение получаса. Сразу проверили кровлю, разобрались с причиной и приступили к устранению. В течение суток все работы были выполнены. Всю систему мы доработаем. Подчеркну, что безопасность ребятишек в приоритете – все материалы использованы в соответствии с проектом и нормами СанПин, - пояснил Михаил Сигал.

Представители минстроя контролируют процесс устранения недостатков, отмечая, что объект выполнен в сжатые сроки с сохранением уровня качества, что подтвердили работы по приёмке школы. Возникшие форс-мажорные обстоятельства на безопасность объекта не повлияют. 1 сентября школа, рассчитанная на 1275 мест, примет первых учеников, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.