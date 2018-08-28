Пожарно-спасательная служба Иркутской области получила новую технику

Сегодня Губернатор Иркутской области Сергей Левченко передал ключи от 13 новых автоцистерн Пожарно-спасательной службе региона. Еще один автомобиль в конце недели получит пожарная часть города Свирска.

Как отметили в министерстве имущественных отношений региона, новая техника на сумму 90 млн 316 тыс. рублей приобретена в рамках реализации региональной государственной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы.

Новые автомобили имеют повышенную проходимость, что позволяет им добираться в самые труднодоступные районы. Они полностью укомплектованы специальным оборудованием и имеют все необходимое для эффективной работы.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, новые пожарные автоцистерны будут направлены в пожарные части поселков Балахнинский, Магистральный, Новая Игирма, Лесогорск, Октябрьский, Шумский, Забитуй, Тыреть, Вихоревка, Худоеланское, Олонки, Култук, Квиток.