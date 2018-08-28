Запрещен демонтаж производственного оборудования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

Проведена проверка исполнения ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» природоохранного законодательства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в деятельности предприятия выявлены нарушения требований законодательства об охране окружающей среды при выполнении мероприятий по выводу из эксплуатации зданий и сооружений, а также при демонтаже производственного оборудования.

Указанные действия проводили без проектной документации по организации и проведению работ с предусмотренными мероприятиями по восстановлению природной среды.

Прокурор направил в суд иск о запрете деятельности комбината в отсутствие проектной документации, которое было рассмотрено и удовлетворено. Ответчик не согласился с позицией прокуратуры и пытался обжаловать судебный акт в апелляционном порядке.

Судебной коллегией Иркутского областного суда решение Слюдянского районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ОАО «БЦБК» без удовлетворения.