Дорогу до Малого Голоустного заасфальтируют в следующем году

В 2019 году дорога до Малого Голоустного будет заасфальтирована, о чём заявил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. 28 августа он проверил ход работ на трёх участках автомобильной дороги Иркутск – Большое Голоустное.

По информации пресс-службы правительства Приангарья, уже в этом году будет отремонтирован участок автодороги с 4 по 15 км в Иркутском районе. Работы выполняются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На это предусмотрено 50 млн рублей из федерального и 133,2 млн рублей областного бюджетов. В настоящий момент объем выполненных работ составляет 50%.

Подготовительные работы ведутся и на участке с 41 по 46,7 км Голоустненского тракта. Его капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014 –2020 годы. Из областного бюджета выделено 159 млн рублей.

С 2016 года ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги Иркутск – Большое Голоустное на участке с 46,7 по 70 км. На это из областного бюджета выделено 1 млрд 370 млн рублей. Окончание работ запланировано на этот год. Сейчас на указанном объекте реконструкции ведутся следующие работы: устройство дополнительного слоя основания дорожной одежды, разработка выемки, устройство кюветов, устройство железобетонных труб, уширение земляного полотна, устройство нижнего слоя основания, устройство асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, сейчас ведется проектирование ремонта отрезка дороги Иркутск – Большое Голоустное с 15,5 по 25,5 км, к работам непосредственно на объекте планируют приступить уже в следующем году.

Как отметил Евгений Липатов, отставание от графика наблюдается на участке с 46 по 70 км.