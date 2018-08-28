Почти 330 млн рублей дополнительно предусмотрено в бюджете Иркутской области на новые меры соцподдержки в 2019 году

С первого января 2019 года в Приангарье будут введены новые меры социальной поддержки, сообщает пресс-служба областного правительства. Из бюджета региона на эти цели дополнительно предусмотрено почти 330 млн рублей.

– На сегодняшний день в регионе действуют 116 мер поддержки, с нового года их количество увеличится, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. – Одно из нововведений затрагивает большое число пожилых людей – это закон о присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области». Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории нашего региона, звание будет присваиваться при соблюдении требований к стажу работы на территории Приангарья и при наличии наград, почетных званий и поощрений в соответствии с перечнем, установленным приложением к закону. Звание «Ветеран труда Иркутской области» позволит заслуженным жителям нашего региона получать льготы по аналогии с теми, на которые дает право звание «Ветеран труда», в частности, по уплате жилищно-коммунальных услуг, по бесплатному зубопротезированию и проезду на автомобильном транспорте в междугороднем сообщении, а также даст право на ежемесячные денежные выплаты.

Кроме того, Владимир Родионов рассказал, что с первого января 2019 года единовременные денежные выплаты будут получать долгожители: 10 тысяч рублей к 90-летию, 12 тысяч рублей к 95-летию, 15 тысяч рублей к 100-летию. Позаботится Правительство области и о «тружениках тыла» – они будут получать по тысяче рублей ежемесячно. Новая мера поддержки вводится и для инвалидов первой группы – это компенсация 50% расходов за содержание жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности. Таких граждан, по словам министра, более четырех тысяч. Ежемесячная денежная выплата будет также предоставляться гражданам, осуществляющим уход за инвалидом или пожилым человеком, заключившим договор о приемной семье.

Жителям области с почечной недостаточностью, которые нуждаются в процедурах гемодиализа, также назначат ежемесячную выплату. Эти средства компенсируют проезд и проживание в городе, где человек проходит процедуры.

– Для тех, кто проводит диализ в Иркутске и Ангарске, будет выделено по семь тысяч рублей ежемесячно. Для тех, кто приезжает в Братск – по пять тысяч рублей. В бюджете Иркутской области на эти цели предусмотрено 22 миллиона рублей, – уточнил министр.