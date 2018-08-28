Сбербанк в Приангарье увеличил объем выдачи потребительских кредитов на 60% по отношению к прошлому году

Жители Иркутской области в январе-июле 2018 года оформили в Сбербанке свыше 69 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 16,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объемы кредитования физлиц на потребительские цели выросли почти на 60%.

«В августе Сбербанк запустили традиционную осеннюю акцию по потребительским кредитам. Предлагаемые банком новые условия кредитования призваны поддержать высокий потребительский спрос среди наших клиентов, а также расширить влияние банка на рынке и сделать более доступными кредиты для заемщиков, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке», – комментирует управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

Напомним, с 1 августа 2018 года Сбербанк объявил осеннюю акцию по потребительским кредитам. Снижение ставок составило 0,2–1,2 п.п. по сравнению с базовыми условиями. Максимальное снижение коснулось кредитов на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей для клиентов, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке. Минимальная ставка в рамках акции – 11,7 %. Срок действия акции – с 01.08.2018 по 14.10.2018. Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Потребительские кредиты».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.