Турция планирует отменить all inclusive. Как отреагируют российские туристы?

На прошлой неделе стало известно, что Турция рассматривает вариант сократить количество принимаемых по системе all inclusive туристов или вовсе отказаться от «всё включено», чтобы повысить расходы отдыхающих. Сервис OneTwoTrip провел опрос пользователей, чтобы узнать, как российские путешественники относятся к этой инициативе и изменится ли их отношение к Турции в случае принятия такого решения. В опросе участвовали пользователи, которые за последние пять лет хоть раз ездили на пляжный отдых в Турцию.

87% опрошенных признались, что, если в Турции отменят all inclusive, они изменят своё отношение к отдыху в этой стране. 67% ответили, что будут внимательнее сравнивать предложения Турции с другими курортами. А вот 20% указали, что при отмене “всё включено” откажутся от поездок на турецкие курорты.

Система all inclusive — самый востребованный тип питания в Турции. Из результатов опроса следует, что по такой системе отдыхает 91% туристов. Другие типы питания они выбирают крайне редко: по 3% опрошенных сказали, что во время последней поездки в их тур были включены завтрак или полупансион, 2% покупали путевку с полным пансионом, 1% — без питания.

В качестве главного преимущества питания по системе “всё включено” более половины (51%) путешественников назвали прогнозируемость расходов. Для 30% эта система удобна тем, что не нужно выходить за пределы отеля и искать, где поесть. 15% привлекает большой выбор еды и напитков, а 4% all inclusive нравится из-за неограниченного доступа к бару.

Показательно также, что во время отдыха российские туристы, приехавшие в Турцию по пакетному туру, крайне редко покидают территорию гостиниц. На вопрос “Посещали ли вы во время поездки кафе и рестораны за пределами отеля (без учета питания во время экскурсий)” 78% ответили отрицательно.

“Выбор направления для отдыха среднестатистическим путешественником зависит от того, в какой стране он сможет позволить себе больше за имеющиеся деньги. Турция всегда была лидером по этому критерию, позволяя съездить на море фактически всем этого желающим. Поэтому новость о возможной отмене all inclusive российские путешественники восприняли достаточно тревожно. Хотя говорить о том, что турецкие отельеры перейдут от слов к действиям, рано. Их желание поднять расходы туристов на месте понятно, но отказ от “все включено” может привести к существенному снижению турпотока, что отдалит отрасль от достижения желаемой цели”, — комментирует руководитель направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким.