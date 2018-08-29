Спортивный центр за 108 млн рублей планируют построить в поселке Большой Луг Иркутского района

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен в поселке Большой Луг Шелеховского района Иркутской области к концу 2020 года. На строительство из бюджетов поселка и области выделяется 108 млн рублей.

Министерство контрактной системы в сфере закупок Иркутской области объявило тендер по выбору подрядчика для возведения сооружения. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 сентября, его итоги планируется подвести 17 сентября, сообщает RosTender.info.

Одноэтажный физкультурно-оздоровительный центр на улице Широкой будет включать универсальный спортивный зал размером 43 м на 17 м, гардеробную, раздевалки, душевые, тренерскую и кабинет медсестры. Рядом со зданием разместятся сооружения спортивного ядра: поле для футбола, волейбольная площадка, круговая беговая дорожка, гимнастическое оборудование и площадка для прыжков в длину.

Согласно техническому заданию, объект должен быть сдан 1 декабря 2020 года.