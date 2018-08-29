Moody’s назвал причину нового кризиса

Рисковые долги нефинансовых компаний в США достигли $2,7 трлн и демонстрируют «пугающие» сходства с ипотечными кредитами subprime, ставшими причиной финансового кризиса десять лет назад, предупредило Moody’s.

Чем ближе 10 лет банкротства Lehman Brothers, тем больше разговоров о возможном новом мировом кризисе. Все это накладывается на торговые войны Трампа и возможность его импичмента. Многие ждут, что кризис начнется с обвала на американском рынке акций. Рынок акций в США растет уже девять лет, за этот период он вырос в четыре раза.

Кроме политики есть и главный экономический козырь «медведей» – подъем ставки ФРС. Подъем ставки ФРС для рынка акций, конечно, ничего хорошего не несет. Подъем ставки дисконтирования в моделях дисконтированных денежных потоков автоматически ведет к понижению справедливых цен по акциям. Плюс рост ставки увеличивает расходы компаний на обслуживание своих обязательств и увеличивает риск дефолта. Так что, возможно, эксперты Moody’s правы.

Однако даже если мир избежит нового глобального кризиса, подъем ставки ФРС означает, что валюты и акции компаний emerging markets, а также сырье будут под давлением. А это значит, что Российскую Федерацию, вероятно, ждут не самые лучше времена. Девальвация российского рубля 2014 года это, прежде всего, следствие не санкций, а обвала цен на нефть.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари