Рубль чувствует себя неуверенно, евро опять пробил уровень 79 руб.

На открытии рубль сегодня показал разнонаправленную динамику, укрепляясь к доллару и одновременно теряя в стоимости к евро. К 15:30 мск российская валюта несколько утратила растущие позиции. Доллар с трудом, но все-таки растет к рублю на 0,01%, до 67,53 руб. за доллар. Зато евро по отношению к рублю неплохо повышается, на 0,53%, до 79,07 руб. за евро. Тем временем Банк России объявил на среду, 29 августа, следующие официальные курсы валют: по доллару 67,3911 руб. за доллар, а по евро – 78,76 руб. за евро.

Новости о санкциях представляются отыгранными, хотя ожидания второго пакета ограничительных мер, которые могут быть введены в ноябре, создают мрачный фон валютному рынку. По нашему мнению, рубль чувствует себя сегодня так неуверенно после заявлений российского министра финансов о том, что обменный курс рубля невозможно предсказать. Это, возможно, стало намеком рынку от властей о том, что экспортерам выгоден слабый рубль.

На Интерконтинентальной бирже в Лондоне нефть сорта Brent на данный момент дорожает на 0,4%, баррель котируется по $76,85. Нефть торгуется в диапазоне $76,5-77,5 за баррель, пока все развивается в рамках нашего прогноза. Сокращение количества буровых установок в США на девять единиц, имевшее место на прошлой неделе, создает оптимизм нефтяному рынка. Ожидаем, что в ближайшие дни Brent достигнет уровня в $77,1 за баррель.

По прогнозу Альпари, в ближайшее время доллар снова не выйдет за рамки коридора 67-68,5 руб. за доллар, а евро переместится в диапазон 78-79,5 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари