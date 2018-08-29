Сбербанк проводит отбор кандидатов для «Школы 21»

Сбербанк проводит отбор кандидатов для второго «бассейна» (вступительного испытания) «Школы 21».

«Школа 21» — образовательная инициатива Сбербанка, которая начнет работу в ноябре 2018 года. Она будет готовить специалистов мирового уровня в области информационных технологий (ИТ) по уникальной методике. Название отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимый профессионалу в XXI веке. Планируется, что «Школа 21» будет ежегодно принимать и выпускать до 1000 новых специалистов в сфере программирования. Для первого потока планируется открыть до 500 мест.

В настоящее время в «Школе 21» проводится очный этап отбора будущих учащихся. Первые 2000 претендентов, прошедших онлайн-тестирование, были приглашены на личное собеседование в Москву. По его итогам 500 сильнейших попали в первый «бассейн», который стартовал 20 августа.

«Бассейн» — это первое испытание на прочность, основная задача которого — отобрать для учебы самых способных и мотивированных. В ходе четырехнедельного интенсива поступающие получат доступ к обучающей программе на высококлассно оборудованных рабочих местах. Абитуриенты сразу будут погружены в задачи по основам программирования. Искать необходимую информацию для решения постепенно усложняющихся задач им придется самим по доступным видеоматериалам и другим источникам информации. Всего до начала основного учебного процесса в «Школе 21» будет проведено три отборочных «бассейна».

«Школа 21» создана на основании соглашения между Сбербанком и «42» — организацией, за 5 лет существования ставшей одним из мировых лидеров ИТ-образования. «42» имеет два кампуса — в Париже и Кремниевой долине; по лицензионным соглашениям работают заведения в ЮАР, Румынии, Бельгии, Марокко, Нидерландах и на Украине. Школы «42» признаны лучшими технологическими образовательными заведениями по данным онлайн-платформы для программистов CodinGame.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума Президентом, Председателем Правления Сбербанка Германом Грефом и управляющим директором, сооснователем «42» Николя Садираком. Стороны договорились о предоставлении банку прав на лицензионный контент и программное обеспечение, методические и учебные материалы, а также необходимую техническую поддержку со стороны «42».

Обучение в «Школе 21», так же как и в школах «42», является бесплатным. Планируется, что его продолжительность составит от 1,5 до 4 лет, при этом двери «Школы 21» открыты в режиме 24/7.

Согласно предоставленной Сбербанку французской методике, подготовка учащихся «Школы 21» основана на принципе «равный равному» — без учителей, лекций, оценок и других привычных атрибутов академического образования. Учащиеся будут работать индивидуально или в группах над ИТ-проектами исключительно в офлайн-формате (с личным присутствием). Список направлений: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии. При этом перейти на каждый из 21 уровня подготовки можно, только миновав необходимые этапы предыдущего уровня.

Все задания на английском языке, но для поступления в школу его уровень не проверяется. Это шанс для любого, кто серьезно хочет уйти в разработку, подтянуть такой необходимый в этой деятельности английский. При желании задания можно получать на французском.

Проверять качество и полноту выполнения заданий и проектов, кроме автоматической проверки, в указанные сроки будут сами учащиеся — с помощью и под контролем специальной ИТ-платформы. За результаты работы и объективность проверки чужих заданий будут начисляться или списываться баллы, формирующие рейтинг студента. Помимо этого, для контроля знаний предусмотрены экзамены, при сдаче которых нельзя пользоваться интернетом и общаться с другими студентами.

Для поступления в школу не требуется предъявлять результаты ЕГЭ, главное условие — желание стать специалистом мирового уровня. Стать студентом школы сможет человек в возрасте от 18 до 30 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на участие в конкурсе можно на сайте: http://www.21-school.ru.

Всего с начала объявления об открытии школы поступило более 72 000 заявок от желающих пройти обучение и стать специалистом мирового уровня в области программирования. Из них 13 500 претендентов зарегистрировались за первую неделю с момента запуска онлайн-тестирования.