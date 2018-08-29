Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за июль и 7 месяцев 2018 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за июль и семь месяцев, закончившиеся 31 июля 2018 года.

Отчёт о прибылях и убытках

Чистая прибыль группы ВТБ составила 115,2 млрд рублей за 7 месяцев 2018 (рост 70,2% год к году) и 16,7 млрд рублей в июле 2018 года (рост 70,4% год к году) против чистой прибыли 67,7 млрд рублей за 7 месяцев 2017 года и 9,8 млрд рублей в июле 2017 года. Чистые операционные доходы до создания резервов за 7 месяцев и в июле 2018 года выросли на 14,6% и 15,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;

Чистые процентные доходы составили 279,2 млрд рублей за 7 месяцев 2018 года и 41,1 млрд рублей в июле 2018 года, увеличившись на 4,6% и 3,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа составила 4,1% за 7 месяцев 2018 года и 4,1% в июле 2018 года, оставшись без изменений по сравнению с 7 месяцами 2017 года и снизившись на 10 б.п. по сравнению с июлем 2017 года;

Чистые комиссионные доходы составили 54,3 млрд рублей за 7 месяцев 2018 года и 8,2 млрд рублей в июле 2018 года, увеличившись на 6,7% по сравнению с 7 месяцами 2017 года и на 5,1% по сравнению с июлем 2017 года;

Совокупные расходы Группы на создание резерва под кредитные убытки и прочие резервы составили 80,8 млрд рублей за 7 месяцев 2018 года и 11,8 млрд рублей в июле 2018 года, снизившись на 12,2% и на 26,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска составила 1,5% за 7 месяцев 2018 года и 1,1% в июле 2018 года против 1,6% за 7 месяцев 2017 года и 2,0% в июле 2017 года;

Расходы на персонал и административные расходы составили 146,1 млрд рублей по итогам 7 месяцев 2018 года и 21,4 млрд рублей в июле 2018 года, увеличившись на 2,9% и на 10,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов составило 39,4% за 7 месяцев 2018 года и 39,1% в июле 2018 года против 43,8% за 7 месяцев 2017 года и 40,8% в июле 2017 года.

Отчет о финансовом положении

По состоянию на 31 июля 2018 года совокупные активы группы ВТБ составили 13 448,6 млрд рублей, снизившись на 1,7% в июле и увеличившись на 3,9% с начала 2018 года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 0,9% в июле и на 4,7% с начала года до 10 298,8 млрд рублей по состоянию на 31 июля 2018 года (10 206,2 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2018 года; 9 841,1 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года). Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 0,6% в июле и на 2,7% с начала 2018 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 1,7% в июле и на 10,4% с начала 2018 года;

По состоянию на 31 июля 2018 года доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 7,2% (1) , снизившись на 40 б.п. за месяц и увеличившись на 30 б.п. с начала 2018 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составил по состоянию на 31 июля 2018 года 107,0% (102,3% по состоянию на 30 июня 2018 года, 107,9% по состоянию на 1 января 2018 года);

Средства клиентов снизились на 2,5% в июле и выросли на 4,9% за 7 месяцев 2018 года до 9 593,6 млрд рублей по состоянию на 31 июля 2018 года. Средства юридических лиц снизились на 4,9% в июле и на 0,6% с начала 2018 года, средства физических лиц увеличились на 1,0% в июле и на 13,3% с начала 2018 года;

Соотношение кредитов и депозитов (LDR) составило 99,1% по состоянию на 31 июля 2018 года по сравнению с 95,7% по состоянию на 30 июня 2018 года и 99,6% по состоянию на 1 января 2018 года;

По состоянию на 31 июля 2018 года достаточность капитала первого уровня составила 12,5% (12,2% по состоянию на 30 июня 2018 года, 12,6% на 1 января 2018 года), общая достаточность капитала — 14,2% (13,9% на 30 июня 2018 года, 14,4% на 1 января 2018 года).

(1) После 30 июня 2018 г. из состава неработающих кредитов были исключены кредиты, выданные двум индивидуально значимым заемщикам, поскольку данные кредиты перестали соответствовать определению неработающих. Один из заёмщиков был исключен из состава неработающих кредитов по состоянию на 31 июля 2018 г., второй заёмщик был исключен из состава неработающих кредитов по состоянию на дату выпуска МСФО отчетности за первое полугодие 2018 г. (9 августа 2018 г.), что приводит к снижению доли неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле до 6,9% (проформа по состоянию на 31 июля 2018 г.).