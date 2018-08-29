Альфа-Банк предоставил финансирование группе компаний Polymetal

Кредит в размере 250 млн долларов США выдан сроком на 5 лет. Денежные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности и на иные корпоративные цели компании.

Ранее в 2018 году Альфа-Банк предоставил предприятиям Группы кредитные средства на сумму 45 млн долларов США.

«Альфа-Банк давно и плодотворно работает с группой компаний Polymetal — одним из лидеров по добыче драгоценных металлов в России. Компания вносит весомый вклад в социально-экономическую жизнь страны, и мы рады содействовать нашему партнеру в реализации его бизнес-задач», — отмечает Максим Першин, член правления Альфа-Банка.

«Реализованные сделки позволили нам сократить расходы на обслуживание долга и значительно удлинить срок его погашения. При этом неизменно высокая скорость работы и внимание к нашим потребностям делают сотрудничество с командой Альфа-Банка очень комфортным», — подчеркнула директор по корпоративным финансам Polymetal, Евгения Онущенко.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Polymetal — один из лидеров золотодобывающей отрасли по темпам роста и дивидендной доходности с премиальным листингом на Лондонской фондовой бирже и листингом на Московской фондовой бирже (тиккер POLY). Один из крупнейших в мире производителей первичного серебра и второй по объемам производства золота в России. Располагает уникальным портфелем высококачественных активов в России, Казахстане и Армении. Единственный на территории СНГ успешно применяет технологию автоклавного окисления (pressure oxidation, POX) упорных руд, что позволяет эффективно разрабатывать месторождения, которые ранее были недоступны для освоения.