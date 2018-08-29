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Рефинансировать ипотеку в Альфа-Банке можно без подтверждения дохода

29 августа 2018

С конца августа 2018 года Альфа-Банк запустил программу «Легкого рефинансирования» для физических лиц, имеющих ипотечные кредиты в других банках, благодаря которой рефинансирование стало проще, выгоднее и быстрее.

Если срок существования кредита более 1 года и его погашение происходило без просрочек, клиенту для одобрения кредитной заявки не нужно предоставлять документы по доходу, достаточно информации в заявлении-анкете https://alfabank.ru/get-money/mortgage/ и два документа, удостоверяющие личность. Оформление сделки происходит в кратчайшие сроки.

«Мы видим высокий интерес со стороны клиентов к рефинансированию. Именно поэтому мы упрощаем процессы получения кредита в нашем банке. Сегодня ставки находятся на достаточно низком уровне, и можно смело говорить, что самое время взять ипотеку или рефинансировать кредит по более выгодной ставке», — прокомментировала директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Нина Крючкова.

Ставка кредита от 8,9%, если заявка будет подана до 01.09.2018 г. Максимальная сумма — до 10 000 000 рублей. Срок кредита: не менее остаточного срока кредитования по рефинансируемому кредиту.

Для подачи заявки необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 785 57 85 для Москвы и Московской области. 8 800 200 00 35 для регионов. А также можно заполнить ее на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/mortgage/

Ипотечное кредитование доступно в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Екатеринбурге.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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