Рефинансировать ипотеку в Альфа-Банке можно без подтверждения дохода

С конца августа 2018 года Альфа-Банк запустил программу «Легкого рефинансирования» для физических лиц, имеющих ипотечные кредиты в других банках, благодаря которой рефинансирование стало проще, выгоднее и быстрее.

Если срок существования кредита более 1 года и его погашение происходило без просрочек, клиенту для одобрения кредитной заявки не нужно предоставлять документы по доходу, достаточно информации в заявлении-анкете https://alfabank.ru/get-money/mortgage/ и два документа, удостоверяющие личность. Оформление сделки происходит в кратчайшие сроки.

«Мы видим высокий интерес со стороны клиентов к рефинансированию. Именно поэтому мы упрощаем процессы получения кредита в нашем банке. Сегодня ставки находятся на достаточно низком уровне, и можно смело говорить, что самое время взять ипотеку или рефинансировать кредит по более выгодной ставке», — прокомментировала директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Нина Крючкова.

Ставка кредита от 8,9%, если заявка будет подана до 01.09.2018 г. Максимальная сумма — до 10 000 000 рублей. Срок кредита: не менее остаточного срока кредитования по рефинансируемому кредиту.

Для подачи заявки необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 785 57 85 для Москвы и Московской области. 8 800 200 00 35 для регионов. А также можно заполнить ее на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/mortgage/

Ипотечное кредитование доступно в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Екатеринбурге.