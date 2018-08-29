Новым партнером дисконтной программы «Комплимент» Дальневосточного банка стала сеть аптек «Георгия»

Дисконтная программа «Комплимент» Дальневосточного банка приобретает все большую популярность: к программе присоединилась сеть аптек «Георгия», расположенных в нескольких городах Приморья. Теперь каждый держатель пластиковой карты Дальневосточного банка получает скидку 5 %, приобретая лекарственные средства, биологически активные добавки, изделия медицинского назначения.
Сегодня дисконтная программа насчитывает более 200 партнеров, предоставляющих скидки до 10 % на свои товары и услуги владельцам пластиковых карт Дальневосточного банка.
Адреса аптек «Георгия»:
- г. Уссурийск, ул. Русская, д. 11
- г. Уссурийск, ул. Горького, д. 43
- Партизанский район, с. Новицкое, ул. Лазо, д. 13а
- г. Владивосток, ул. Пушкинская, 34
- г. Находка, п. Врангель, пр-т Восточный