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Новым партнером дисконтной программы «Комплимент» Дальневосточного банка стала сеть аптек «Георгия»

29 августа 2018

Дисконтная программа «Комплимент» Дальневосточного банка приобретает все большую популярность: к программе присоединилась сеть аптек «Георгия», расположенных в нескольких городах Приморья. Теперь каждый держатель пластиковой карты Дальневосточного банка получает скидку 5 %, приобретая лекарственные средства, биологически активные добавки, изделия медицинского назначения.

Сегодня дисконтная программа насчитывает более 200 партнеров, предоставляющих скидки до 10 % на свои товары и услуги владельцам пластиковых карт Дальневосточного банка.

Адреса аптек «Георгия»:

  • г. Уссурийск, ул. Русская, д. 11
  • г. Уссурийск, ул. Горького, д. 43
  • Партизанский район, с. Новицкое, ул. Лазо, д. 13а
  • г. Владивосток, ул. Пушкинская, 34
  • г. Находка, п. Врангель, пр-т Восточный

/ СИА /
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