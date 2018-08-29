Новым партнером дисконтной программы «Комплимент» Дальневосточного банка стала сеть аптек «Георгия»

Дисконтная программа «Комплимент» Дальневосточного банка приобретает все большую популярность: к программе присоединилась сеть аптек «Георгия», расположенных в нескольких городах Приморья. Теперь каждый держатель пластиковой карты Дальневосточного банка получает скидку 5 %, приобретая лекарственные средства, биологически активные добавки, изделия медицинского назначения.

Сегодня дисконтная программа насчитывает более 200 партнеров, предоставляющих скидки до 10 % на свои товары и услуги владельцам пластиковых карт Дальневосточного банка.

Адреса аптек «Георгия»: