«Дальневосточный банк» присоединился к программе лояльности «Привет, Мир!»

Дальневосточный банк стал участником программы лояльности «Привет, Мир!» российской национальной платежной системы.

Теперь, при оплате товаров и услуг у партнеров-участников программы, клиенты Дальневосточного банка — держатели карт «Мир» могут возвращать на карту до 20 % средств от суммы покупки, а держатели предоплаченных и именных банковских карт «Мир» Программы лояльности «Семейная команда»* смогут не только накапливать бонусные баллы Программы лояльности «Семейная команда», но и получать кэшбэк на покупки по программе лояльности «Привет, Мир!».

Программа позволяет воспользоваться предложениями десятков торгово-сервисных предприятий, находящихся на территории Российской Федерации, среди которых — магазины, рестораны, аптеки, турагентства, салоны красоты, АЗС и другие. Ознакомиться с полным списком партнеров и их предложений можно на сайте www.privetmir.ru в каталоге предложений. К программе постоянно присоединяются новые партнеры, акции обновляются.

Для участия в программе лояльности «Привет, Мир!» держателю карты «Мир» Дальневосточного банка необходимо зарегистрироваться на сайте www.privetmir.ru, получить доступ в личный кабинет и привязать к своему аккаунту карту «Мир». Актуальные акции партнеров активируются автоматически. После оплаты товаров и услуг с использованием карты «Мир» и соблюдением условий акций партнеров в течение трех рабочих дней на карту зачисляется кэшбэк. Процесс начисления кэшбэк абсолютно прозрачен: пользователь может самостоятельно отслеживать статус и размер кэшбэка за каждую покупку в личном кабинете на сайте программы.

Узнайте подробнее о программе лояльности «Привет, Мир!» на сайте www.privetmir.ru или по телефону Службы поддержки участников программы лояльности «Привет, Мир!» 8 800 100-54-64.

* ко-бренды ПАО «Дальневосточный банк» и Программы лояльности «Семейная команда», подробнее на странице сайта Банка. Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, этаж 7, помещение XXV. Условия Участия в Программе лояльности «Семейная команда», в том числе порядок начисления и списания баллов, на сайте Программы www.komandacard.ru.