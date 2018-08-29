Дальневосточный банк присоединился к акции «Самый детский МИР!»

По условиям акции держатели карт «Мир», выпущенных Дальневосточным банком, с 20 августа по 30 сентября оплачивая стоимость товаров при помощи карт в магазинах «Детский мир», получают возможность выиграть призы.

В преддверии нового учебного года жители городов, где представлена торговая сеть «Детский Мир», совершая покупки в магазинах или на сайте торговой сети и регистрируя чеки на сайте super.mironline.ru,становятся участниками розыгрыша сертификатов номиналом от 500 до 10 000 рублей.

С 5 сентября по 31 октября состоится вручение призов. Электронный сертификат, высланный победителю по электронной почте, можно обменять на любой товар в «Детском мире».

Один из ведущих на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири эмитент пластиковых карт «Мир — Дальневосточный банк выпускает целый спектр карт «Мир»: от пенсионных и зарплатных до карт «Мир» «Семейная команда» Премиальные. Важно отметить, что в акции участвуют все карты «Мир», выпускаемые Дальневосточным банком.

Подробное описание и условия акции – на сайте super.mironline.ru/detmir.